Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Kellereinbruch in Weida

Greiz (ots)

Weida. In der Zeit zwischen dem 15.11.2024 und dem 19.11.2024 brachen unbekannte Täter in drei Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Weida ein. Aus den Kellern wurde ein Mountainbike, eine Schlagbohrmaschine und eine Videokamera entwendet. Ebenfalls entstand Sachschaden. Die Polizei in Greiz ermittelt wegen besonders schweren Fall des Diebstahls (Bezugsnummer 0299879/2024) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell