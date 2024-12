Polizei Düren

POL-DN: Hausbesitzer trifft auf Einbrecher

Kreuzau (ots)

Ein Hausbesitzer aus der Straße Friedenau erlebte am Montagabend (16.12.2024) eine böse Überraschung: Er traf in seinem Schlafzimmer auf zwei Einbrecher.

Der Mann war gegen 18:55 Uhr zu dem Einfamilienhaus zurückgekehrt, als er schon an der Haustür einem der vermutlich insgesamt drei Täter begegnete. Als er anschließend sein Haus betrat, traf er im Schlafzimmer auf zwei weitere Täter die daraufhin die Flucht durch das Fenster ergriffen. Ersten Ermittlungen zufolge hatten die Einbrecher gewaltsam eine Tür geöffnet, waren so in das Haus gelangt und durchwühlten in den Räumen Schränke und Schubladen, ehe sie von dem Hausbesitzer überrascht wurden. Trotz der unerwarteten Begegnung gelang es den Tätern Bargeld, Schmuck und Mobiltelefone in ihren Besitz zu bringen. Die genaue Summe der Tatbeute steht derzeit noch nicht fest. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen traf die Polizei im Nahbereich auf eine männliche Person, auf die die Täterbeschreibung passte. Nach der Identitätsfeststellung wurde der 16-Jährige an seine Eltern übergeben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 an die Leitstelle der Polizei zu werden.

