Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerverletzte Zweijährige nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Ein Kleinkind ist bei einem Verkehrsunfall in der Altstadt am Mittwoch, 25. Juni 2025, schwer verletzt worden. Das zweijährige Mädchen aus Datteln war in Begleitung gegen 17.55 Uhr zu Fuß auf der Hauptstraße unterwegs. Als sie in Höhe der Pastoratstraße die Straßenseite wechseln wollte, um zu ihrer 43-jährigen Mutter auf der Gegenseite zu gelangen, kollidierte sie mit dem Auto einer 33-jährigen Gelsenkirchenerin, die laut Zeugenaussagen einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Das schwerverletzte Mädchen wurde nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

