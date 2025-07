Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zweiter Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt in Haft (Burladingen/Zollernalbkreis)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zur Pressemeldung vom 25.06.2025 / 15.53 Uhr

Im Rahmen der Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdeliktes am 24.06.2025 in Gauselfingen konnten die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Kriminalkommissariat Balingen inzwischen einen Haftbefehl wegen des versuchten Mordes gegen den 20-jährigen Beifahrer erwirken. Ermittlungen ergaben, dass der 20-Jährige nicht nur, wie bereits berichtet, einen Bauarbeiter mit Faustschlägen traktiert, sondern darüber hinaus mit einem Feuerlöscher auf den Arbeiter eingeschlagen haben soll.

Der 20-jährige ukrainische Staatsangehörige wurde am Donnerstagmorgen (03.07.2025) festgenommen und im Laufe des Tages beim Amtsgericht Hechingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Hechingen beantragten Untersuchungshaftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (tr)

