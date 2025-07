Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch im Freibad, Unfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Rottenburg (TÜ): Einbruch auf Freibadgelände

Erneut ist in ein Dienstgebäude auf dem Freibadgelände im Hammerwasen eingebrochen worden. Vermutlich auf der Suche nach Bargeld hat sich ein Krimineller in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 22.15 Uhr, und 5.45 Uhr, auf noch ungeklärte Art und Weise Zutritt zum Verwaltungsbereich verschafft und die Büroräume durchsucht. Wie bereits berichtet war dort vor kurzem, in der Nacht von Samstag, 21.06.2025, auf Sonntag, 22.06.2025, eingebrochen worden. In beiden Fällen ermittelt das Polizeirevier Rottenburg. Ob beide Fälle ein und demselben Täter zuzurechnen sind und was gestohlen wurde, ist Gegenstand dieser Ermittlungen. (cw)

Tübingen (TÜ): Rollerfahrerin übersehen

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge leicht verletzt wurde eine 74-jährige Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag in der Albrecht-Dürer-Straße ereignet hat. Ein 47-Jähriger war gegen zwölf Uhr mit seinem VW Passat auf der Albrecht-Dürer-Straße unterwegs und wollte nach links in einen Parkplatz einbiegen, um zu wenden. Beim Zurücksetzen übersah er die mit ihrem Motorroller Piaggio gerade vorbeifahrende Frau, sodass es zur Kollision kam und sie stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Rollerfahrerin nachfolgend ins Krankenhaus. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Unfall mit verletzter Jugendlicher

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat eine Jugendliche bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Ebingen erlitten. Eine 33-Jährige war kurz nach 7.30 Uhr mit einem Fiat auf der Lautlinger Straße vom Kreisverkehr herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Straße Im Gikental kam es zur Kollision mit der entgegenkommenden 17-jährigen Lenkerin eines Leichtkraftrads. Durch den Zusammenstoß stürzte sie von ihrer Yamaha und verletzte sich so schwer, dass eine Versorgung in einem Krankenhaus nötig war. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden. (ms)

