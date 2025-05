Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Scheiben an drei Postfahrzeugen eingeschlagen

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (27.05.) wurde die Polizei nach Heidkamp gerufen, nachdem eine Mitarbeiterin eines Postunternehmens an der Senefelderstraße gegen 09:00 Uhr bei zwei Fahrzeugen eingeschlagene Scheiben festgestellt hatte.

Schon am Vortag (26.05.) war ihr bei einem weiteren Fahrzeug eine eingeschlagene Scheibe aufgefallen, was sie zu diesem Zeitpunkt bereits anzeigte. Die Kastenwagen waren während des Tatzeitraums, der sich in etwa auf die vorangegangene Woche erstreckt, auf dem Firmengelände abgestellt. Neben den eingeschlagenen Scheiben stellte die Mitarbeiterin bei einem der Fahrzeuge zudem einen durchwühlten Innenraum fest. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und bittet um Zeugenhinweise, welche das zuständige Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegennimmt. (th)

