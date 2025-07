Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwer verletzter Taxifahrer aufgefunden

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Schwer verletzter Taxifahrer aufgefunden (Zeugenaufruf)

In der Nacht zum Samstag ist ein schwer verletzter Taxifahrer in der Stangenstraße aufgefunden worden. Ein Anwohner hatte gegen 02.30 Uhr den neben seinem Taxi auf der Straße liegenden Mann festgestellt und die Rettungskräfte alarmiert. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der 62-Jährige mit schweren Kopfverletzungen in ein Klinikum gebracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einem Gewaltdelikt zum Nachteil des Taxifahrers ausgegangen. Ob möglicherweise ein Zusammenhang zu einer vorausgegangenen Taxifahrt besteht, ist Gegenstand der bereits in der Nacht von der Kriminalpolizei eingeleiteten Ermittlungen. Zur Spurensicherung waren Kriminaltechniker vor Ort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Filderstadt unter der Telefonnummer 0711 / 70913 zu melden.

