POL-MK: Mit 64 statt 30 km/h durch Bredenbruch: Fahrverbot

Iserlohn (ots) - Am vergangenen Donnerstag fiel dem Verkehrsdienst gegen 7:30 Uhr ein Mobilkran mit bis zu 36 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht im Iserlohner Stadtgebiet an der Rahmenstraße / Altstadt auf. Das dreiachsige Arbeitsgerät wurde an der Oberen Mühle einer intensiven Prüfung unterzogen, es handelte sich offenbar um einen Groß- und Schwertransport. Die dafür erforderlichen Ausnahmegenehmigungen: Fehlanzeige. ...

