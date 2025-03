POL-MK: Lkw-Fahrer den Tank leergepumpt

Hemer (ots) - Am Stormweg wurde am Samstag gegen 19.45 Uhr eine Böschung in Brand gesetzt. Unbekannte hatten an der alten Tennishalle Böller gezündet. Das Feuer verbreitete sich auf einer Fläche von ungefähr 400 Quadratmetern. Zeugen berichteten von lauten Knallen und einer Gruppe aus vier oder fünf ...

mehr