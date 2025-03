Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mobilkran aus dem Verkehr gezogen

Iserlohn (ots)

Am vergangenen Donnerstag fiel dem Verkehrsdienst gegen 7:30 Uhr ein Mobilkran mit bis zu 36 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht im Iserlohner Stadtgebiet an der Rahmenstraße / Altstadt auf. Das dreiachsige Arbeitsgerät wurde an der Oberen Mühle einer intensiven Prüfung unterzogen, es handelte sich offenbar um einen Groß- und Schwertransport. Die dafür erforderlichen Ausnahmegenehmigungen: Fehlanzeige. Ohne spezielle Genehmigung darf der Krank zudem auch die 36 Tonnen nicht ausreizen, sondern nur bis zu 25 Tonnen transportieren. Nach Überprüfung des Ladezustandes wurde hier klar: die Achslast wurde um 20 Prozent. Folge dessen war die Untersagung der Weiterfahrt. Der Kran musste an geeigneter Stelle verweilen, Bußgelder kommen nun auf Fahrzeugführer und Fahrzeughalter zu, sie beide sind in Verantwortung über das Gespann. Die Kosten liegen dabei im dreistelligen Bereich. Für den Verkehrsdienst kein Einzelfall, daher die Bitte: Geld sparen, indem man die erforderlichen Genehmigungen beantragt. Auch künftig kommt es immer wieder zu Kontrollen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell