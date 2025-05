Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zehn Blutentnahmen bei erneuten Drogenkontrollen

Offenbach (ots)

(lei) Bei gezielten Verkehrskontrollen haben Polizeibeamtinnen und -beamte am Donnerstag erneut ihr Augenmerk auf drogen- oder alkoholbeeinflusste Fahrzeugführer gelegt. In der Zeit zwischen 14 und 22 Uhr zogen die Ordnungshüter am Nordring zahlreiche Fahrzeuge aus dem Verkehr. Im Laufe der Kontrollen wurden insgesamt zehn Blutentnahmen durchgeführt, weil diejenigen hinter dem Steuer offensichtlich berauscht waren. Dabei hatten neun Personen entweder Cannabis oder andere Betäubungsmittel konsumiert, eine weitere Person stand unter Alkoholeinfluss, sodass entsprechende Straf- beziehungsweise Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden. Zudem stellten die Ordnungshüter noch andere Verstöße fest: Fünf Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, weitere fünf Anzeigen gegen die Halter wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, 2-mal Urkundenfälschung, 2-mal Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Antidopinggesetz. Ein Teil dieser Verstöße werden einem 36-Jährigen nun zur Last gelegt, denn er soll nicht nur unter Kokaineinfluss gefahren sein, sondern an seinem Opel auch ein entstempeltes und manipuliertes Kennzeichen angebracht sowie Dopingmittel in seinem Wagen transportiert haben.

Zudem arbeiteten die Kontrollkräfte bei den Angehaltenen drei Fahndungsnotierungen ab, in denen eine ladungsfähige Anschrift beziehungsweise der Aufenthalt derjenigen geklärt werden musste. Darüber hinaus wurden etwa 1.000 Euro an Sicherheitsleistungen erhoben.

Die Kontrollstelle diente neben der Erhaltung der Verkehrssicherheit auch der internen praktischen Beschulung der Polizeibeamtinnen und -beamten im Rahmen der "DiS"-Ausbildung (Drogenerkennung im Straßenverkehr).

Offenbach, 09.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

