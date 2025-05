Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 25-Jähriger körperlich angegangen: Suche nach weiteren Zeugen

Offenbach (ots)

(lei) Noch weitgehend unklar sind die Hintergründe einer gewalttätigen Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagabend in der Bieberer Straße zugetragen hat. Gegen 22.30 Uhr, so die ersten Erkenntnisse der Polizei laut Zeugenangaben, waren in der Nähe des Wilhelmsplatzes mehrere Personen auf einen 25-Jährigen losgegangen, wo es auch zu Flaschenwürfen kam. In dem Zusammenhang wurde auch das Auto des 25-Jährigen beschädigt (Sachschaden etwa 5.000 Euro). Von den ihm bekannten Angreifern sei der Offenbacher zudem geschlagen worden und einer soll darüber hinaus ein Messer gehabt haben. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den 25-Jährigen.

Die eintreffende Polizei nahm derweil vier tatverdächtige Männer im Alter von 26 bis 41 Jahren vorläufig fest. Bei ihnen konnten drei Cuttermesser aufgefunden werden, die sichergestellt wurden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf dem Polizeirevier wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Beamten suchen im Zuge der Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Sachbeschädigung nun weitere Zeugen des Vorfalls, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 zu melden.

Offenbach, 09.05.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

