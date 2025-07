Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Widerstand bei Fahrschein-Kontrolle; Verkehrsunfälle; Brände; Flucht vor Polizeikontrolle; Gewahrsam; Räuberischer Diebstahl; Einbruch; Arbeitsunfall; Pkw angegangen

Reutlingen (ots)

Zwei Verletzte bei Fahrschein-Kontrolle (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt seit Sonntagmittag gegen einen noch unbekannten Mann wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. Fahrschein-Kontrolleure wollten den Fahrgast kurz nach 12.30 Uhr an der Haltestelle Kreuzeiche in der Alteburgstraße überprüfen. Einen plötzlichen Fluchtversuch konnten die Kontrolleure zwar verhindern, doch wehrte sich der Mann mittels massiver Gewalt gegen das Festhalten. Bei einem weiteren Fluchtversuch prallte der Mann gegen die Stange eines Hinweisschildes und verletzte sich, woraufhin er durch das Sicherheitspersonal festgehalten wurde. Noch während diese auf die mittlerweile verständigte Polizei warteten, gelang dem äußerst renitenten Tatverdächtigen endgültig die Flucht. Eine sofortige Fahndung nach ihm verlief erfolglos. Bei dem Gerangel wurden zwei Kontrolleure leicht verletzt. Der Mann wird als circa 185-190 cm groß und dunkelhäutig beschrieben. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt sowie ein zerrissenes Hemd und eine zerrissene Hose. Zeugenhinweise bitte unter Telefonnummer 07121/942-3333 an das Polizeirevier Reutlingen. (gj)

Reutlingen (RT): Kind bei Verkehrsunfall verletzt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind am Samstagnachmittag in Reutlingen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein Zwölfjähriger auf seinem Fahrrad gegen 17.50 Uhr auf dem Gehweg der Rommelsbacher Straße stadteinwärts unterwegs, als ihm eine noch unbekannte E-Scooter-Lenkerin entgegenkam. In der Folge blieb der Junge an einer am Lenker des grünen E-Scooters befestigten Tüte hängen und stürzte. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen musste der Zwölfjährige vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Zu der unbekannten E-Scooter-Lenkerin, die von etwas korpulenterer Statur sein soll, liegt bislang keine genauere Personenbeschreibung vor. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf die Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Bad Urach (RT): Schwerverletzt nach Unfall mit Pedelec

Mit schweren Verletzungen ist ein Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in eine Klinik gebracht worden. Der 27-Jährige befuhr kurz nach 13 Uhr aus Richtung Bahnhof kommenden mit seinem Pedelec den Gehweg der Burgstraße. Nachfolgend prallte er aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt auf eine Mauer und stürzte vom Rad. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt nun. (gj)

Gomadingen (RT): Unfall an Kuppe

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der K6735 erlitten. Eine 62-Jährige befuhr gegen zwölf Uhr mit einem Wohnmobil die Kreisstraße von Marbach in Richtung Ödenwaldstetten. Derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge überholte sie kurz vor einer dortigen Kuppe im Bereich der Abzweigung in Richtung Gomadingen mehrere Mofa-Fahrer. Zwei entgegenkommende Motorradfahrer schafften es daraufhin noch, nach rechts auszuweichen. Einer 50-jährigen Yamaha-Lenkerin, die als Dritte in der Gruppe unterwegs war, gelang dies nicht mehr. Sie prallte gegen die linke Seite des Wohnmobils und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletzte nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der betroffene Streckenabschnitt musste bis etwa 15.30 Uhr gesperrt werden. (rd)

Mehrstetten (RT): Brand von Papiertonne und Plakaten (Zeugenaufruf)

Gleich zwei Mal mussten Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend zu Bränden ausrücken. Gegen 18.15 Uhr hatte der Inhalt einer Altpapiertonne am Marktplatz Feuer gefangen. Kurz vor 21 Uhr wurde der Brand mehrerer Plakate in einem Bushäuschen in der Bahnhofstraße gemeldet. In beiden Fällen löschte die Feuerwehr die Brände. Bis auf die Mülltonne und die Plakate entstand kein weiterer Sachschaden. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und bittet Zeugen, die am Abend verdächtige Personen bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07381/9364-0 zu melden. (rd)

Metzingen (RT): Radler gestürzt

Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes musste ein Radler am Sonntagmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der 84 Jahre alte Mann war gegen 12.10 Uhr mit seinem Pedelec auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg in der Noyon-Allee in Richtung Ulmer Straße unterwegs, als er beim Überfahren eines kleinen Bordsteins, der Fuß- und Radweg trennt, die Kontrolle über sein Rad verlor und ohne Beteiligung anderer stürzte. (cw)

Nürtingen (ES): Vor Polizeikontrolle geflüchtet

Mehreren Strafanzeigen sieht ein 16-Jähriger entgegen, der am Sonntagabend in der Weberstraße versucht hat, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Gegen 22.30 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung ein mit drei Personen besetzter Motorroller aufgefallen, der ohne Kennzeichen und ohne Licht von einem Parkplatz in die Weberstraße eingefahren war und beim Erkennen des Streifenwagens sofort beschleunigte. In der Folge ignorierte der Fahrer sämtliche Anhaltesignale und bog von der Schlosserstraße in einen Fußweg ab, sodass die Verfolgung abgebrochen werden musste. Wenig später konnte der Roller von Polizeibeamten, die im Rahmen der Fahndung zu Fuß unterwegs waren, auf einem Schotterweg auf Höhe der Hochwiesenstraße gesichtet werden. Deutliche Anhaltezeichen und Zurufe der Polizeibeamten, anzuhalten ignorierte der Fahrer nicht nur, sondern fuhr ohne langsamer zu werden direkt auf einen der Beamten zu, sodass dieser sein Pfefferspray einsetzte und auf die Seite ausweichen musste um nicht von dem Roller erfasst zu werden. Der Fahrer des Kleinkraftrades setzte seine Flucht weiter über eine Grasfläche fort und fuhr über einen Gehweg unmittelbar in die Weberstraße ein. Dabei kam es zur Kollision mit einem dort fahrenden Streifenwagen dessen Fahrer trotz einer Notbremsung keinerlei Chancen mehr hatte, den im dunklen, ohne Beleuchtung plötzlich querenden Motorroller rechtzeitig zur Erkennen und seinen Wagen zum Stehen zu bringen. Alle drei Aufsassen stürzten in der Folge auf die Fahrbahn, setzten ihre Flucht aber unmittelbar weiter zu Fuß fort. Der 16-Jährige und ein 17-Jahre alter Sozius konnten nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß angehalten und vorübergehend festgenommen werden. Dem dritten Mitfahrer gelang zunächst die Flucht. Die 16 und 17 Jahre alten Jugendlichen wurden leicht verletzt, vom Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt und verweigerten eine weitere Untersuchung im Krankenhaus. Wie sich herausstellte, dürfte der Roller nicht nur nicht zugelassen, sondern zuvor auch gestohlen worden sein. Der entstandene Sachschaden am Streifenwagen dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Der Sachschaden am Motorroller auf rund 800 Euro. Das Zweirad wurde in der Folge abgeschleppt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen zum dritten Mitfahrer nach. (cw)

Kirchheim/Teck (ES): 19-Jähriger in Fachklinik gebracht

Ein 19-Jähriger musste am Sonntagabend von der Polizei in eine Fachklinik gebracht werden. Der Mann soll gegen 19.45 Uhr im Bereich eines Einkaufsmarkts in der Jesinger Straße unvermittelt mit einem länglichen Gegenstand zwei 23 Jahre alte Männer angegangen haben. Diese konnten zu Fuß flüchten, wurden nicht getroffen und blieben unverletzt. Jedoch entwendete der Beschuldigte daraufhin das abgestellte Fahrrad eines der 23-Jährigen. Der 19-Jährige konnte samt Fahrrad wenig später im Rahmen der Fahndung im Bereich seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Neben dem Fahrrad stellten die Beamten einen Holzstab sicher. Der psychisch auffällige Mann wurde in Gewahrsam genommen und in einer Fachklinik vorgestellt. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (rd)

Lenningen (ES): Mit Pedelec gestürzt

Eine Radfahrerin ist am Sonntagmittag, gegen 14 Uhr, alleinbeteiligt auf einem Feldweg im Bereich der Engelhofstraße gestürzt. Die 55-Jährige zog sich bei dem Unfall Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. (gj)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Bei Motorradunfall schwerverletzt

Eine Motorrad-Mitfahrerin hat infolge eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Die 57-Jährige saß als Sozia auf der BMW eines 58-Jährigen, als dieser gegen 14.30 Uhr von der Burgstraße in die Plieninger Straße abbiegen wollte. Hierbei kippte das Zweirad alleinbeteiligt nach links und der Lenker wie auch die 57-Jährige stürzten zu Boden. Der Rettungsdienst brachte die Schwerverletze im Anschluss in ein Krankenhaus. (gj)

Tübingen (TÜ): Aggressive Kundin in Tankstelle

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Tübingen seit Sonntagnachmittag gegen eine 48-Jährige. Die Frau betrat gegen 14.30 Uhr eine Tankstelle in der Rheinlandstraße und verhielt gegenüber dem 23-jährigen Angestellten sofort aggressiv. Dieser sprach ihr nach einem weiteren Wortwechsel ein Hausverbot aus und forderte, ihm die entnommene Ware auszuhändigen. Da die 48-Jährige hieraufhin flüchten wollte, hielt der Angestellte sie fest, woraufhin sie auf ihn eingeschlagen und ihn beleidigt haben soll. Verletzt wurde niemand. (gj)

Tübingen (TÜ): In Café eingebrochen

In ein Café in der Wöhrdstraße ist am Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 0.30 Uhr und 8.45 Uhr beschädigte ein Unbekannter eine Tür und gelangte so ins Innere des Ladens. Dort brach der Täter einen Spielautomaten auf und entwendete die darin befindlichen Geldkassetten. An einem zweiten Automaten scheiterte der Einbrecher. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens und Diebessguts liegen noch keine weiteren Informationen vor. Das Polizeirevier Tübingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Rottenburg (TÜ): Bei Arbeitsunfall verletzt

Zu einem Arbeitsunfall ist es am Samstagnachmittag im Dietweg in Frommenhausen gekommen. Gegen 17.40 Uhr war ein 49-Jähriger auf einem dortigen Gerüst mit Handwerkerarbeiten beschäftigt, als er aus noch unbekannter Ursache mehrere Meter tief zu Boden stürzte. Mit ersten Erkenntnissen zufolge schweren Verletzungen musste der Mann vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Hechingen (ZAK): Von der Straße abgekommen

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Hechingen nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B32. Eine 63-Jährige war gegen 22.50 Uhr mit einem VW Golf nach rechts von der Bundesstraße abgekommen. Aufgrund des dortigen Leitplankenbeginns wurde der Wagen auf die Schutzplanke gedrückt und durchbrach ein Verkehrszeichen. Anschließend wurde der VW nach rechts abgewiesen, wo er auf dem Dach im Grünstreifen zum Liegen kam. Die 63-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien und wurde mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge könnte die Unfallverursacherin kurz vor dem Zusammenstoß mit der Leitplanke kurz eingeschlafen sein. Der entstandene Sachschaden an dem Golf, der abgeschleppt werden musste, und den Verkehrseinrichtungen wird auf etwa 7.500 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Diese musste bis etwa 23.40 Uhr gesperrt werden. Von der Straßenmeisterei wurden Warnschilder aufgestellt. (rd)

Balingen (ZAK): Geparkten Pkw angegangen (Zeugenaufruf)

Ein Krimineller ist am frühen Sonntagmorgen auf frischer Tat ertappt worden. Gegen 2.30 Uhr machte sich der Unbekannte in der Goldackerstraße in Endingen an einem in einer Hofeinfahrt geparkten Pkw zu schaffen und durchsuchte den Innenraum des nach derzeitigem Kenntnisstand unverschlossenen Wagens. Dabei wurde er vom Besitzer des Autos überrascht, der auf die Tat aufmerksam geworden war. Nachdem der Täter angesprochen worden war, schlug dieser die Fahrzeugtür zu, wobei der Besitzer leicht verletzt wurde. Anschließend flüchtete der Unbekannte ohne Diebesgut. Der Täter ist circa 20 bis 30 Jahre alt und ungefähr 180 Zentimeter groß. Er hat dunkle, kurze Haare und war mit einem T-Shirt bekleidet. Außerdem trug er auffällige, weiß-rot-schwarze Schuhe, wohl der Marke Nike Jordan. Hinweise von Zeugen oder möglichen weiteren Geschädigten erbittet das Polizeirevier Balingen unter der Telefonnummer 07433/264-0. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell