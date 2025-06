Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Bruchwiesenstraße

Ludwigshafen (ots)

An der Kreuzung Bruchwiesenstraße/ Raschigstraße kam es gestern, 24.06.2025, gegen 17:15 Uhr, zu einem Unfall als ein 31-Jähriger Autofahrer die Vorfahrt eines 44-jährigen Autofahrers missachtete. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Sowohl der 31-Jährige als auch die Beifahrerin des 44-Jährigen wurden leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser verbracht. Gegen den 31-Jährigen bestand außerdem ein offener Haftbefehl. Durch Zahlung der Geldstrafe konnte er seine Verhaftung abwenden.

