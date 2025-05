POL-PDLU: RÜCKNAHME der Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 55-Jährigen aus Waldsee

Speyer (ots) - Am Mittwochmorgen, den 07.05.2025, in der Zeit zwischen 07:40 - 08:10 Uhr wurden an der Woogbachschule im Rainer-Maria-Rilke-Weg Schulwegkontrollen durchgeführt. Dabei wurden insgesamt vier mangelhaft gesicherte Kinder in Fahrzeugen und ein Ladungsverstoß festgestellt. Zudem führte ein Verkehrsteilnehmer seinen Führerschein nicht mit. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet. In Zusammenhang mit Schulwegen empfiehlt die Polizei: ...

