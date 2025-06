Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: ROADPOL - Ergebnisse der Kontrollwoche "Alkohol und Drogen" vom 16. - 22. Juni 2025

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich auch in diesem Jahr an der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche, um Beeinträchtigungen der Fahrtüchtigkeit durch Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zu bekämpfen und zu verhindern.

In diesem Zeitraum wurde bei den Verkehrskontrollen ein besonderer Schwerpunkt auf Fahrzeugfahrende gelegt, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten standen. Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Kontrollen, sollten auch die Risiken von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr erneut ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Daher führten die Polizistinnen und Polizisten mit allen Kontrollierten auch präventive Gespräche, um Fahrten unter Alkohol-, Drogen- und/oder Medikamenteneinfluss zu verhindern.

Während der Kontrollwoche wurden insgesamt 1.345 Fahrzeugführerinnen und -führer kontrolliert. Dabei stellten die Polizeikräfte insgesamt 18 Alkoholverstöße und 32 Drogenverstöße fest.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem 20. Juni. An diesem Tag fand ein "Marathon" statt, für den in der gesamten Vorder- und Südpfalz Kontrollstellen eingerichtet wurden. Etwa 300 Fahrzeuge wurden an diesem Tag überprüft, 8 Fahrzeugführende nahmen trotz Verbots und der allgemein bekannten Gefährlichkeit unter Alkohol- und/oder Betäubungsmitteleinfluss am Straßenverkehr teil.

"Grenzen überschreiten, um Leben zu retten!" So lautet der Slogan von ROADPOL, dem europaweiten Polizei-Netzwerk, das die Zahl der Verkehrsunfallopfer senken will. ROADPOL ist ein europaweites Polizeinetzwerk, mit dem Ziel die Zahl der Verkehrsunfallopfer zu senken. Dabei koordiniert es, europaweit nationale Aktionen zur Durchsetzung der Vorschriften im Verkehrssektor. Innerhalb dieses Kontrollverbundes finden über das Jahr verteilt verkehrspolizeiliche Schwerpunktkontrollen statt. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter www.roadpol.eu .

