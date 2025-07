Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Jugendliche geschlagen und erpresst; Verkehrsunfälle; Lkw beschädigt

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

Ein Unbekannter ist im Laufe des Wochenendes in ein Gebäude der Oferdinger Mühle eingebrochen. Über ein eingeschlagenes Fenster gelangte der Täter ins Innere des Gebäudes. Dort brach er einen Schrank auf und entwendete Bargeld. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Jugendliche geschlagen und erpresst

Zwei 15-Jährige sind am Sonntagabend in der Kirchstraße von mehreren Personen angegangen worden. Die Jugendlichen hielten sich gegen 18 Uhr in der Kirchstraße im Bereich des Alten Friedhofs auf, als sie auf zwei Bekannten stießen. Einer der Geschädigten soll daraufhin von einem der beiden geschlagen, beleidigt und bedroht worden sein. Zudem sollen das Handy und die Kopfhörer des 15-Jährigen zu Boden geworfen worden sein, ehe die zwei Bekannten davonliefen. Der Geschädigte blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Kurze Zeit später kehrten die beiden Bekannten in Begleitung mehrerer weiterer Personen zurück. Sie sollen den anderen 15-Jährigen festgehalten und ihn zur Herausgabe eines einstelligen Bargeldbetrags aufgefordert haben. Dem kam der Jugendliche nach. Im Zuge einer eigeleiteten Fahndung konnten zwei Beschuldigte im Alter von 15 und 19 Jahren angetroffen werden. Sie wurden zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zum Polizeirevier gebracht und sehen nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Ablauf, weiteren Beteiligten und möglichen Hintergründen hat das Polizeirevier Filderstadt übernommen. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Kollision zwischen Pkw und Lkw-Anhänger

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lkw-Anhänger ist es am Montagvormittag auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen gekommen. Kurz vor zehn Uhr fuhr der 38 Jahre alte Lenker eines Lkw-Gespanns bei Leinfelden-Echterdingen-Nord auf die Bundesstraße auf und wechselte offenbar direkt auf den mittleren der drei Fahrstreifen. Im weiteren Verlauf touchierte der schwenkende Anhänger einen auf der linken Spur befindlichen VW Golf eines 56-Jährigen. Das Auto wurde durch den Anstoß in die Fahrbahnbegrenzung geschoben und musste später abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Der 56-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung möglicher Verletzungen in eine Klinik gebracht. (mr)

Aichtal (ES): Bei Sturz mit Pedelec schwerverletzt

Eine Radfahrerin ist mit schweren Unfallverletzungen am Samstagmittag in eine Klinik gebracht worden. Die 28-Jährige war gegen 13 Uhr mit ihrem Fahrrad auf einem Feldweg, der parallel neben der K 1225 verläuft, in Richtung Filderstadt unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache stürzte die Radlerin alleinbeteiligt und verletzte sich dabei schwer. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (gj)

Felldorf (TÜ): Mehrere Lkw beschädigt

Ein Unbekannter hat von Samstagnachmittag bis Montagmorgen mehrere Lkw auf einem neben der L360 gelegenen Parkplatz, zwischen Felldorf und Mühringen beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen zerstach der Täter hierbei an fünf abgestellten Fahrzeugen insgesamt acht Reifen. Zudem wurde versucht an drei Lkw die Türen aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell