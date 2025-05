LPI-SHL: Auf dem Fahrrad unter Alkohol

Suhl (ots) - In der Zeit vom 19.05.25, 16:00 Uhr bis 20.05.2025, 13:00 Uhr, kam es in Suhl, An der Hasel 35 zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Pkw Audi beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verlies pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten sich im Inspektionsdienst Suhl zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

