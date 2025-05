Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Quad entwendet

Bild-Infos

Download

Schweina (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Sonntag- bis Montagmittag ein graues Quad von einem Grundstück in der Altensteiner Straße in Schweina. Dem Besitzer entstand ein Schaden von ca. 6.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Quads geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0127725/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell