Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Handfeste Streitigkeit

Meiningen (ots)

Montagnachmittag kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung in der Landsberger Straße in Meiningen. Ein 40-jähriger Mann griff unvermittelt einen 19-Jährigen an und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Der Jüngere versuchte sich zu wehren und es kam zur Rangelei zwischen beiden. Nachdem der 19-Jährige den Notruf wählte flüchtete der Angreifer, konnte aber wenig später von Beamten der Meininger Polizei gestellt werden. Er drohte weitere Straftaten an und kam deshalb zur Unterbindung dieser und mit richterlicher Bestätigung in polizeilichen Gewahrsam. Eine Anzeige war die Folge.

