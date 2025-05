LPI-SHL: Kralle eines Greifarms geklaut

Suhl (ots) - Ein unbekannter Täter brach in der Zeit von Samstag- bis Sonntagnachmittag eine Garage in der Hufelandstraße in Suhl auf. Anschließend entwendete er einen Kasten Bier und flüchtete mit seiner Beute unerkannt. Er hinterließ einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0127537/2025 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

mehr