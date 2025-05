LPI-SHL: Gartenhaus brannte

Suhl (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Sonntag in der Zeit von 13:45 Uhr bis 16:35 Uhr einen Audi, der im Bereich des Stadions in der Auenstraße in Suhl geparkt war. Ohne sich um den Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Ein Schaden von ca. 5.000 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens ...

