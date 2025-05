LPI-SHL: Auf Grundstück randaliert

Themar (ots) - Unbekannte Täter brachen am Sonntag in der Zeit von 01:45 Uhr bis 04:30 Uhr in einen Lebensmittelmarkt in der Leninstraße in Themar ein. Videoaufzeichnungen zeigen, dass sich mindestens zwei Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafften. Im Inneren hinterließen sie eine Spur der Verwüstung bis sie schließlich am Ziel ankammen - der Tresor. Diesen versuchten sie zu öffnen, scheiterten jedoch. Doch ...

mehr