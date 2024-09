Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verlauf des Oldenburger Stadtfestes-3.Veranstaltungstag++

Oldenburg (ots)

Am Samstag lockte das trockene und sonnige Wetter laut Angaben des Veranstalters weit mehr als 100.000 Besucher/innen in die Oldenburger Innenstadt. Bis zum Ende der Musikdarbietungen gegen 02.00 Uhr feierte das Publikum aus Oldenburg und der Region weitestgehend friedlich und ausgelassen. Insbesondere der Waffenplatz und die angrenzenden Straßen waren dabei stark besucht. Wie bereits in den Tagen zuvor wurde die deutlich sichtbare Präsenz der Einsatzkräfte gelobt, vielfach wurden die Streifen durch die Besucherinnen und Besucher direkt angesprochen und konnten so Auskünfte erteilen oder kleinere Streitigkeiten schlichten. Erst zum Ende der Veranstaltung verzeichnete die Polizei mit zunehmendem Alkoholkonsum im Innenstadtbereich vermehrt Körperverletzungsdelikte, aber auch sexuelle Belästigungen durch Anfassen. Mehrere dieser Taten wurden durch die Sicherheitstechnik videografiert, so dass die flüchtenden Täter ermittelt werden konnten. Insgesamt wurden am letzten Tag des Oldenburger Stadtfestes 18 Straftaten durch die Polizei erfasst - darunter sieben Körperverletzungsdelikte, drei Beleidigungen und drei Fälle der sexuellen Belästigung. Die Polizei erteilte 33 störenden Besuchern für den Innenstadtbereich einen Platzverweis. Eine Person wurde zur Unterbindung von weiteren Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Im Rahmen der gemeinsamen Jugendschutzstreife wurden 66 Jugendliche kontrolliert. In fast 20 Fällen wurden E-Zigaretten, Tabak oder Alkohol sichergestellt. Gegen einen Wibe-Verkäufer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil er Minderjährigen E-Zigaretten zum Kauf angeboten hat. Besondere Straftat: Gegen 01.00 Uhr meldeten Besucher, dass sie im Bereich der Energy Bremen Festival-Stage auf dem Waffenplatz plötzlich starkes Brennen im Hals, trockenen Husten sowie Schwindel verspürten. Außerdem meldeten die Zeugen gerötete und tränende Augen. Die Symptome konnten auf eine Verwendung von Pfefferspray durch einen unbekannten Täter innerhalb der dortigen Menschenmenge zurückgeführt werden. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an. Zeugen und Geschädigte des Vorfalles werden gebeten sich mit der Oldenburger Polizei unter 0441/790-4115 in Verbindung zu setzen. Fazit insgesamt: Die Polizei blickt insgesamt auf ein friedliches und gelungenes Stadtfest zurück. Trotz der hohen Besucherzahlen und der ausgelassenen Stimmung kam es nur zu vereinzelten, veranstaltungstypischen Straftaten. Diese betrafen hauptsächlich Diebstahlsdelikte und alkoholbedingte Auseinandersetzungen, die durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte ohne größere Folgen blieben. Das umfassende Sicherheitskonzept, das in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Oldenburg dem Veranstalter und weiteren Sicherheitsbehörden entwickelt wurde, hat sich bewährt und dazu beigetragen, dass das Stadtfest ohne größere Zwischenfälle verlaufen ist. Die Polizei bedankt sich bei allen Beteiligten für die reibungslose Zusammenarbeit und das besonnene Verhalten der Festbesucher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell