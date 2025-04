POL-HB: Nr.: 0239 --So bleibt die Osterwiese ein sicheres Vergnügen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor/Fehrfeld Zeit: 06.04.2025, 14:40 Uhr Am Sonntagnachmittag löste ein 26-Jähriger in der Östlichen Vorstadt mit einem vermeintlichen Messer einen Polizeieinsatz aus. Gegen 14:40 Uhr meldete eine Zeugin über den Notruf, dass sich ein Mann in der Straße "Vor dem Steintor" mit einem Messer ...

mehr