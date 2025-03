LPI-SHL: Geld und Autoschlüssel entwendet

Steinbach-Hallenberg (ots) - Beamte des Inspektionsdienstes Suhl kontrollierten in den frühen Morgenstunden des Montags (24.03.2025) einen 56-jährigen Autofahrer in der Suhler Straße in Steinbach-Hallenberg. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv, was eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt zur Folge hatte. Den 56-Jährigen erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

