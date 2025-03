LPI-SHL: Vermisste leblos aufgefunden

Meiningen (ots) - Ein angeblicher Mitarbeiter einer Bank kontaktierte am Freitag telefonisch eine 84-jährige Seniorin in Meiningen. Er teilte der Frau mit, dass sie noch eine Rechnung über 8.450 Euro begleichen muss. In mehreren Telefonaten brachten die Betrüger die 84-Jährige dazu 4.400 Euro in bar zusammenzusuchen und in einem Umschlag per Einschreiben an eine Adresse in Berlin zu schicken. Einer Nachbarin der Seniorin kam das Ganze komisch vor. Sie zeigte den Betrug ...

