Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schaden noch verhindert

Meiningen (ots)

Ein angeblicher Mitarbeiter einer Bank kontaktierte am Freitag telefonisch eine 84-jährige Seniorin in Meiningen. Er teilte der Frau mit, dass sie noch eine Rechnung über 8.450 Euro begleichen muss. In mehreren Telefonaten brachten die Betrüger die 84-Jährige dazu 4.400 Euro in bar zusammenzusuchen und in einem Umschlag per Einschreiben an eine Adresse in Berlin zu schicken. Einer Nachbarin der Seniorin kam das Ganze komisch vor. Sie zeigte den Betrug bei der Polizei an. Die Zustellung des Einschreibens und ein Schaden konnten durch das schnelle Handeln noch verhindert werden. Seien Sie wachsam und gehen Sie nicht auf unberechtigte Geldforderungen ein. Ihre Bankmitarbeiter kontaktieren Sie nicht und fordern die Zusendung oder auch eine Übergabe von Bargeld. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei unter der Rufnummer 110.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell