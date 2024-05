POL-HH: 240513-2. ERINNERUNG: Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei - Einladung für Medienschaffende zum Finale des Liederwettbewerbs 2024

Hamburg (ots) - Tatzeit: 09.05.2024, 17:49 Uhr; Tatort: Hamburg-Horn, Am Gojenboom, dortige Grünfläche Am Donnerstagabend wurden zwei Männer in Folge einer Auseinandersetzung durch jeweils einen Schuss schwer verletzt. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es im Bereich einer Parkfläche im Stadtteil Horn zu ...

mehr