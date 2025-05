LPI-SHL: Aufgefahren

Meiningen (ots) - Montagnachmittag kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung in der Landsberger Straße in Meiningen. Ein 40-jähriger Mann griff unvermittelt einen 19-Jährigen an und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Der Jüngere versuchte sich zu wehren und es kam zur Rangelei zwischen beiden. Nachdem der 19-Jährige den Notruf wählte flüchtete der Angreifer, konnte aber wenig später von Beamten der Meininger Polizei gestellt werden. Er drohte weitere ...

