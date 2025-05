Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Brand in einer Halle eines Entsorgungsunternehmens

Kempen (ots)

Gegen 19.45 Uhr am Dienstagabend sind Feuerwehr und Polizei zu einem Entsorgungsunter-nehmen Am Selder in Kempen gerufen worden. In einer Halle, in der Müll getrennt wird, brannten insgesamt etwa 250 Kubikmeter Industriemüll.

Über die Warn-App Nina wurde die Bevölkerung gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Später wurde diese Warnung auf die Gemeinde Grefrath und die Stadt Nettetal aus-geweitet. Die Straßen rund um den Einsatzort mussten zunächst gesperrt werden. Diese Sperrung konnte gegen 22.20 Uhr aufgehoben werden. Eine Entwarnung für die Geruchsbe-lästigung erfolgte gegen 1.30 Uhr.

Der Brandort ist beschlagnahmt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang gibt es allerdings keine Hinweise auf Straftaten. /hei (503)

