POL-VIE: Grefrath: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchter Freiheitsberaubung und Körperverletzung

Grefrath (ots)

Nachdem alle bisher ergriffenen polizeilichen Maßnahmen nicht zum Erfolg geführt haben, fahndet die Polizei nun öffentlich nach einem Mann, der am Freitag, 14. Februar, auf dem Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule Grefrath einen achtjährigen Schüler umschlungen und festgehalten haben soll. Außerdem habe er ihn am Unterarm gekratzt. Zugetragen habe sich der Vorfall um kurz nach 12 Uhr. Fast alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte waren bereits vom Schulhof aus in das Gebäude zurückgegangen, als der Mann plötzlich hinter dem Achtjährigen gestanden habe. Den Angreifer beschreibt der Junge so: Er hatte sehr helle Haut, war schlank und muskulös, hatte braune Haare und einen Dreitagebart. Der Junge schätzt ihn auf 20 bis 27 Jahre alt. Bekleidet war er mit einem schwarzen Pulli, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Cargo-Jeans sowie schwarz-weißen Nike-Schuhen. Im Rahmen der Ermittlungen ist ein Phantombild des mutmaßlichen Täters erstellt worden, das Sie unter folgendem Link abrufen können: https://polizei.nrw/fahndung/168150 Sollte der Link nicht mehr funktionieren, können Sie davon ausgehen, dass die Fahndung sich erledigt hat. Bitte teilen Sie auf Ihren eigenen Kanälen auch stets nur den Link, denn nur dort ist sichergestellt, dass die Bilder nach Beendigung der Fahndung sofort gelöscht werden und nicht gegen Datenschutzbestimmungen verstoßen. Hinweise zu diesem Sachverhalt bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an das KK5. /hei (502)

