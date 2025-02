Feuerwehr Neukirchen-Vluyn

FW Neukirchen-Vluyn: Carport-Brand in Vluyn: Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Garage und Gartenlaube

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:35 Uhr wurde der Löschzug Vluyn mit dem Einsatzstichwort "Verdächtiger Rauch" zum Schulplatz alarmiert. Bereits während der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. In der Zwischenzeit meldeten mehrere Anrufer der Kreisleitstelle einen Brand einer Gartenlaube. Beim Eintreffen bestätigte sich die Lage: Ein Carport stand in voller Ausdehnung in Flammen. Das Feuer drohte auf eine angrenzende Gartenlaube sowie eine Garage überzugreifen. Die Anwohnerin informierte die Feuerwehr zudem über mindestens drei Gasflaschen, die sich im Carport befanden. Sofort wurde der Löschzug Neukirchen nachalarmiert. Zur Brandbekämpfung ging ein Trupp unter Atemschutz mit zwei C-Strahlrohren vor. Ein weiteres C-Strahlrohr wurde zur Riegelstellung eingesetzt, um die Ausbreitung der Flammen zu verhindern. Die Sicherheitsventile der Gasflaschen hatten bereits ausgelöst, sodass das Gas kontrolliert abströmte und eine sichtbare Stichflamme entstand. Die Feuerwehrkräfte kühlten die Gasflaschen gezielt und brachten sie aus dem Gefahrenbereich. Anschließend wurden sie in mit Wasser gefüllte Behälter gelegt, um ein weiteres Risiko auszuschließen. Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Für Nachlöscharbeiten kam ein weiterer Trupp unter Atemschutz zum Einsatz. Nach etwa einer Stunde wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

