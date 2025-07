Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubüberfälle in Reutlingen; Angezeigter Vorfall auf Schulweg in Wernau

Reutlingen (ots)

Zeugen zu Raubüberfällen gesucht

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu zwei Raubüberfällen innerhalb weniger Minuten am Dienstagnachmittag im Reutlinger Stadtgebiet. Den aktuellen Ermittlungen zufolge forderte ein Unbekannter gegen 15.30 Uhr in einer Postfiliale in der Bahnhofstraße unter Drohung mit einem noch nicht näher identifizierten Gegenstand vom dortigen Angestellten die Aushändigung des Kasseninhalts und flüchtete anschließend mit etwas Bargeld mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof. Nur wenige Minuten später betrat vermutlich derselbe Täter nach derzeitigem Kenntnisstand mit einer Pistole bewaffnet eine Bäckerei in der Metzgerstraße und verlangte auch hier vom Personal Bargeld. In diesem Fall flüchtete der Kriminelle jedoch ohne Raubgut ebenfalls auf einem Fahrrad in Richtung Albtorplatz. Der mutmaßlich ein- und derselbe Täter ist circa 18 bis 25 Jahre alt, ungefähr 180 Zentimeter groß, von schlanker Statur und war mit einem grauen Kapuzenpullover bekleidet. Außerdem trug er hellrote oder rosafarbene Turnschuhe sowie eine schwarze Kappe und hatte sein Gesicht vermummt. Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder sonstige Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (mr)

Wernau (ES): Zeugen zu angezeigtem Vorfall auf Schulweg gesucht

Der Polizeiposten Wernau sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagmittag in der Breslauer Straße ereignet haben soll und nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine Zehnjährige eigenen Angaben zufolge kurz vor 13.30 Uhr auf dem Heimweg von der Schule in der Breslauer Straße von einem unbekannten Mann am Hosenbund ergriffen und dann in Richtung eines geparkten roten Smart gezogen. Den Schilderungen des Mädchens zufolge konnte es sich mit einem Schlag in den Bauch des offenbar wortlos agierenden Mannes losreißen und nach Hause flüchten. Zu einer Verletzung des Mädchens oder zu sonstigen strafbaren Handlungen durch den Unbekannten war es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gekommen. Der Mann soll bereits am Vormittag, als sich die Zehnjährige allein Zuhause befunden hatte, an der Haustür geklingelt und das Mädchen wenig später auf dem Weg zur Schule verfolgt haben. Der Unbekannte war laut Personenbeschreibung des Kindes komplett schwarz gekleidet. Er ist demnach hellhäutig, circa 40 Jahre alt, ungefähr 175 Zentimeter groß und schlank. Er hat kurze, schwarzgraue Haare und trug zur Tatzeit einen Vollbart. Zeugen, die die geschilderte Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise dazu, bzw. zum unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07153/9724-0 beim Polizeiposten Wernau zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell