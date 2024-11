Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Lautsprecher auf Seebrücke Prerow durch massive Gewaltanwendung beschädigt

Prerow (ots)

Bereits in der Zeit vom Mittwoch, dem 30. Oktober 2024, 16:40 Uhr bis Donnerstag, dem 31. Oktober 2024, 06:50 Uhr kam es an der kürzlich eröffneten neuen Seebrücke in Prerow augenscheinlich zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung.

Durch massive Gewaltanwendung wurden 41 Lautsprecher in ihrer Position verändert. Dadurch wurde mutmaßlich auch die Verkabelung beschädigt und die Lautsprecher unbrauchbar gemacht. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1.000 Euro.

Die Lautsprecher dienen der Information für Fußgänger in Notfallsituationen und für Durchsagen, falls die Fahrbahn für Einsatzfahrzeuge freigehalten werden muss.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder möglichen Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Barth unter 038231/6720, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell