POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Arbeitsunfall; Reitunfall; Diebstahlsdelikte; Gewahrsamnahmen

Brand in Gaststätte

Zum Brand in einer Gaststätte in der Karlstraße sind die Einsatzkräfte am Dienstagmittag ausgerückt. Gegen zwölf Uhr hatte sich dort beim Anbraten heißes Öl entzündet und zu einer starken Rauchentwicklung geführt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnten die Flammen von der Inhaberin bereits mit zwei Feuerlöschern gelöscht werden. Die Feuerwehr überprüfte die Löschmaßnahmen und durchlüftete die Gaststätte in der Folge. Verletzt wurde niemand. Sachschaden war nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden. (cw)

Reutlingen (RT): Bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Sturz in der Frankenstraße verletzt worden. Der Mann war dort gegen 16.40 Uhr mit seinem Rad unterwegs, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Vom Rettungsdienst wurde der Verletzte zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Trochtelfingen (RT): Arbeitsunfall

Mit Verletzungen unbekannten Ausmaßes musste ein Arbeiter nach einem Unfall auf einem Firmengelände am Dienstagnachmittag in Wilsingen von einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Ein 37-Jähriger war kurz vor 16.30 Uhr mit dem Abbau einer Anlage beschäftigt. Hierzu befand er sich auf einem Fahrzeugdach. Im Zuge der Arbeiten löste der Mann verschiedene Schrauben, worauf ein Bauteil nach unten klappte und den Mann auf dem Fahrzeugdach einklemmte. Ein Mitarbeiter wurde auf die Notlage des Arbeiters aufmerksam und hob das Bauteil mit Hilfe eines Radladers an. Im Anschluss wurde der 37-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Neben dem Rettungshubschrauber waren drei weitere Fahrzeuge des Rettungsdienstes und rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Der Polizeiposten Alb und der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt haben die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Aichtal (ES): Auf die Gegenfahrbahn geraten

Zu einem Verkehrsunfall auf der Stuttgarter Straße ist es am Dienstagmittag im Stadtteil Aich gekommen. Ein 62-Jähriger war kurz nach 14 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Stuttgarter Straße (K1225) in ortsauswärtiger Richtung unterwegs, als er im Kurvenbereich aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Wagen zu weit nach links und auf die Gegenfahrbahn kam. Dort schrammte er an einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Linienbus entlang, dessen 37 Jahre alter Fahrer keine Chance hatte, noch weiter nach rechts auszuweichen. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Busfahrer leicht verletzt. Ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der Audi war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. Der entstandene Sachschaden an dem Auto wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Linienbus, an dem ein Sachschaden von geschätzten 6.000 Euro entstanden war, bleib fahrbereit. (cw)

Neckartailfingen (ES): Reiterin von Pferd gestürzt

Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat eine Reiterin beim Sturz von einem Pferd am Dienstagabend erlitten. Die Frau ritt ihr Tier gegen 19.20 Uhr in einer Reithalle. Dabei stürzte sie aus ungeklärter Ursache zu Boden. Die Verletzte wurde von der Besatzung eines Rettungshubschraubers und des Rettungsdienstes versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Nürtingen (ES): Altkleider-Container aufgebrochen und erwischt

Mehrere Personen konnte die Polizei am Dienstagabend auf frischer Tat beim Diebstahl von Altkleidern in der Rümelinstraße antreffen. Passanten hatten gegen 21 Uhr die Personen beobachtet, als diese den auf einem Parkplatz stehenden Kleidercontainer durchwühlten und Bekleidungsstücke in Taschen verstauten. Die alarmierten Polizeibeamten konnten noch vor Ort eine 31-Jährige mit mehreren Kindern antreffen. Das Diebesgut wurde sichergestellt und die Personen nach Abschluss der Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen dauern an. (gj)

Esslingen (ES): Angebranntes Essen löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagmorgen zu einem Brandalarm in die Otto-Bayer-Straße nach Oberesslingen ausgerückt. In dem dortigen Hotelbetrieb hatte um 6.30 Uhr die Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst. Durch die Feuerwehr, die mit 25 Kräften vor Ort gekommen war, konnte kein Brand festgestellt werden. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass angebranntes Essen sowie die hieraus entstandene Rauchentwicklung im Frühstücksraum den Alarm ausgelöst hatte. Die Hotelgäste hatten vorsorglich das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. (gj)

Dußlingen (TÜ): Psychisch auffällige Person in Fachklinik untergebracht

Eine psychisch auffällige Person hat am späten Dienstagabend zum Einsatz der Polizei am Bahnhof geführt. Dort hatten Passanten kurz nach 22.15 Uhr eine junge Frau gemeldet, die ein Messer bei sich hätte und ständig herumschreien würde. Die Polizeibeamten konnten im Bahnhofsbereich eine 26-Jährige feststellen, die sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Die Frau wurde anschließend in einer Fachklinik untergebracht. Ein Messer konnte bei ihr nicht aufgefunden werden. (gj)

Tübingen (TÜ): Kokelnde Matratze

Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagabend zu einer Bar in der Mühlstraße ausgerückt. Ein Zeuge hatte kurz vor 18 Uhr beim Verlassen einer über der Bar befindlichen Arztpraxis eine Rauchentwicklung bemerkt und den Gastwirt verständigt. Gemeinsam stellten die beiden Männer eine kokelnde Matratze im Lager der Bar fest, begannen mit den Löscharbeiten und verständigten die Feuerwehr, die die Löscharbeiten fortsetzte und die Matratze entsorgte. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Rauch durch eine glimmende Zigarette entstanden sein, die von einem Unbekannten zuvor in der Österbergstraße weggeworfen wurde und durch einen Schacht im Lager der Bar landete. Bis auf die beschädigte Matratze entstand nach aktuellem Kenntnisstand kein weiterer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. (rd)

Rottenburg (TÜ): Lager aufgebrochen

Ein Lager auf einem Bikepark in der Schloßbergstraße ist zwischen Sonntag und Dienstag, 19 Uhr, aufgebrochen worden. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Vorratsraum und entwendeten daraus rund zwei Dutzend Getränkeflaschen, die vor Ort offenbar konsumiert und anschließend zurückgelassen wurden. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (rd)

Balingen (ZAK): In Arztpraxis randaliert und Angestellte gebissen

Zu einer randalierenden Patientin ist die Polizei am Dienstagmittag in die Schwanenstraße gerufen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte dort eine 58-Jährige gegen zwölf Uhr einen Termin in einer Praxis wahrgenommen. Im Anschluss zeigte sie sich mit der Behandlung nicht zufrieden. Nachdem sie kurzzeitig das Gebäude verlassen hatte, kehrte sie zurück und begann im Wartebereich zu randalieren, indem sie einen Tisch umwarf und zwei Angestellte, die versucht hatten, sie zu beruhigen, in die Hand biss. Die herbeigeeilten Polizeibeamten nahmen die sich weiter aggressiv verhaltende, psychisch auffällige Frau in Gewahrsam und brachten sie in einer Fachklinik unter. (gj)

Grosselfingen (ZAK): Gestürzter Zweiradlenker

Ein Leichtkraftrad-Lenker ist am Mittwochmorgen in der Balinger Straße gestürzt. Der 44-Jährige war dort gegen 7.45 Uhr auf seinem Motorroller unterwegs, als er mit einem stehenden Pkw kollidierte. Ob der Mann zuvor einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste, ermittelt nun das Polizeirevier Hechingen. Der Verletzte musste nach einer Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf circa 2.500 Euro belaufen. (mr)

