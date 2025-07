Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Rauchentwicklungen; Alkoholisierter Radler; Gefährliches Überholmanöver

Reutlingen (ots)

Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden, der sich am frühen Donnerstagmorgen in Reutlingen ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Tübingen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war gegen 6.15 Uhr ein 60 Jahre alter Mann auf einem E-Scooter auf der Allmendstraße in Richtung Markwiesenstraße unterwegs, als er von einem noch unbekannten Pkw überholt wurde. Das Auto scherte daraufhin offenbar ohne erforderlichen Sicherheitsabstand vor dem E-Scooter wieder ein, sodass der 60-Jährige nach rechts auf den Gehweg ausweichen musste. Dabei stürzte er zu Boden und verletzte sich. Der Wagen fuhr hingegen in Richtung Markwiesenstraße weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 zu melden. (mr)

Riederich (RT): Rauchentwicklung in Sicherungskasten

Zu einem rauchenden Sicherungskasten sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochabend in die Hegesstraße ausgerückt. Ein Hausbewohner hatte kurz vor 18 Uhr die Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr kümmerte sich um einen verkokelten Sicherungsautomaten. Zu einem offenen Brand war es nicht gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand dürfte ein technischer Defekt für die Rauchentwicklung gesorgt haben. Verletzt wurde niemand. (rd)

Esslingen (ES): Pedelec-Lenker bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag verletzt worden. Der 64-Jährige war auf seinem Pedelec gegen 15.20 Uhr in der Fritz-Müller-Straße von der Alleenstraße herkommend unterwegs, als nach derzeitigem Kenntnisstand ein am Lenker transportierter Gegenstand in die Speichen des Rades geriet. Der Mann stürzte daraufhin zu Boden. Aufgrund seiner dabei erlittenen Verletzungen musste er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Pedelec war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Sturz beim Abbremsen

Ein Kind ist am Mittwochnachmittag mit seinem Fahrrad zu Fall gekommen. Der 13-Jährige befuhr kurz vor 17 Uhr die Barbarossastraße und stürzte bei einem Bremsmanöver alleinbeteiligt zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den verletzten Jungen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pedelec war ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Betrunkener Radfahrer ohne Licht

Eine Streife des Polizeireviers Esslingen hat am frühen Donnerstagmorgen einen Radfahrer ohne jegliche Beleuchtung entdeckt. Der 55-Jährige war kurz vor zwei Uhr mit seinem komplett unbeleuchteten Mountainbike auf dem Gehweg der Plochinger Straße unterwegs, als ihn die Polizeibeamten kontrollierten. Diese konnten bei dem Radler starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über zwei Promille an. Der Mann musste im Anschluss sein Rad stehen lassen und eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (gj)

Nürtingen (ES): Zeugen zu gefährlichem Überholmanöver gesucht

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einem gefährlichen Überholmanöver am Mittwochmittag auf der B313. Der unbekannte Lenker eines weißen Kastenwagens war gegen 12.45 Uhr auf der Bundesstraße zwischen der Einmündung in Richtung Raidwangen und Nürtingen unterwegs. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll er dabei mehrere Fahrzeuge überholt haben. Der Fahrer eines entgegenkommenden Linienbusses musste daraufhin stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei streifte die rechte Seite seines Fahrzeugs die Leitplanke, der Kastenwagen kollidierte mit der linken Seite des Busses. Beide Fahrzeuge setzten ihre Fahrt anschließend fort. Nachdem der Bus an einer Haltestelle in Raidwangen gehalten hatte, verständigte der Fahrer die Polizei. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte waren die nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt gebliebenen Fahrgäste nicht mehr vor Ort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich möglicherweise in einem der überholten Fahrzeuge oder im Bus befunden hatten, werden gebeten, sich unter Telefon 07022/9224-0 zu melden. (rd)

Lichtenwald (ES): Radlerin gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat eine 78 Jahre alte Radlerin bei einem Sturz am Mittwochnachmittag in der Straße Erlenhof erlitten. Die Frau war dort gegen 15 Uhr mit einer Gruppe weiteren Radfahrern unterwegs, als sie nach einem leichten Gefälle bremste und beim Überfahren von Unebenheiten die Kontrolle über ihr Zweirad verlor. Die Gestürzte wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (rd)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Alkoholisiert und kein Führerschein bei missglücktem Wendemanöver

Das Polizeirevier Flughafen ermittelt seit dem späten Mittwochabend wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung gegen einen 23-Jährigen. Der junge Mann war gegen 22.15 Uhr in der Flughafenstraße mit seinem Mercedes GLA während eines Rangiervorganges gegen den VW eines 28-Jährigen geprallt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten schnell fest, dass der Verursacher nicht nur keine gültige Fahrerlaubnis besaß, sondern auch unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Vortest ergab einen Wert von deutlich über 0,5 Promille. Der 23-Jährige musste im Anschluss eine Blutprobe abgeben und sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (gj)

Rottenburg (TÜ): Schmorbrand an Sicherungskasten

Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend zu einem Brand in die Wilhelm-Maybach-Straße gerufen worden. Dort hatte gegen 21.15 Uhr die Brandmeldeanlage in einem Fertigungsbetrieb ausgelöst. Die Einsatzkräfte stellten nach ihrem Eintreffen einen Schmorbrand in einem Sicherungskasten fest. Die Gefahr konnte durch die 23 Angehörigen der Feuerwehr beseitigt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte als Brandursache ein technischer Defekt vorgelegen haben. Informationen über entstandene Schäden liegen noch nicht vor. (gj)

Balingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Eine nach derzeitigen Erkenntnissen leicht Verletzte und ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Mozartstraße / Brucknerstraße ereignet hat. Ein 66-Jähriger war gegen 16.45 Uhr mit seinem Seat Cupra auf der Brucknerstraße unterwegs und wollte diese geradeaus überqueren. Dabei übersah er eine aus der Mozartstraße heranfahrende und vorfahrtsberechtigte, 40-jährige Renault-Fahrerin, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Während der Seat-Fahrer unverletzt blieb, musste die 40-Jährige vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden mussten. (cw)

Geislingen (ZAK): Rauch über Grüngutsammelstelle

Zu einer Rauchentwicklung bei einer Grüngutsammelstelle zwischen Geislingen und Balingen sind Feuerwehr und Polizei am Mittwochnachmittag ausgerückt. Ein Zeuge hatte den Rauch kurz vor 16 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr, die daraufhin mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften zu der Grube für Grünabfälle ausrückte, löschte sie. Offene Flammen sowie eine Ursache der Rauchentwicklung waren nicht feststellbar. Sachschaden entstand keiner. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell