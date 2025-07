Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfall mit Rettungswagen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (30.06.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Argonstraße. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 18.15 Uhr war ein 33-jähriger Autofahrer in nordwestliche Richtung unterwegs. Ein 46-jähriger Daimler-Fahrer, der vor ihm fuhr, hielt an einer Ampel an. Dies bemerkte der 33-Jährige offenbar zu spät und wich auf die Gegenfahrbahn aus, um zunächst einen Zusammenstoß zu verhindern. Jedoch überholte zu diesem Zeitpunkt ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn die Fahrzeugreihe, sodass es zum Zusammenstoß mit dem Rettungswagen kam. Hierdurch wurde der Mercedes des 33-Jährigen ein Stück mitgezogen, sodass es letztlich doch zu einem Zusammenstoß mit dem 46-Jährigen kam. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell