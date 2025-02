Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Lack an Auto zerkratzt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte zerkratzten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Nußloch den Lack an einem geparkten Auto.

Der Geschädigte stellte den Mercedes am Donnerstag, 20. Februar 2025 gegen 23.30 Uhr ordnungsgemäß und unbeschädigt in der Römerstraße am Fahrbahnrand ab. Als er am nächsten Abend, gegen 18.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass ein Unbekannter mit einem spitzen Gegenstand den Lack entlang der gesamten Beifahrerseite zerkratzt hat. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun weitere Geschädigte und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell