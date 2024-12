POL-SO: Drogenfund am Bahnhof

Lippetal - Lippborg (ots) - Zwischen dem 13.12.2024, 18:00 Uhr und dem 16.12.2024, 06:50 Uhr brachen Unbekannte in eine Kindertagesstätte an der Blaufärberstraße in Lippborg ein. Ein Fenster wurde gewaltsam aufgehebelt und die Räumlichkeiten wurden durchsucht. Ein Hauswirtschaftsraum wurde ebenfalls aufgebrochen. Bisher ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Bereits kurz zuvor meldete ein weiterer Kindergarten in Lippetal-Lippborg einen Einbruch. Wir berichteten: ...

