POL-SO: Schulklo gesprengt - Aufsehen an Realschule

Am 16.12.2024 kommt es gegen 09:50 Uhr zu einem Zwischenfall auf der Jungentoilette einer Realschule am Paradieser Weg in Soest. In einer Kabine explodierte ein Fremdkörper in einer Toilettenschüssel. Das WC wurde durch die Explosion gesprengt. Umherfliegende Keramikteile verletzten einen 11-jährigen Jungen, welcher sich in der angrenzenden Kabine aufhielt.

Nach ersten Befragungen konnte ein 15-jähriger Schüler aus Warstein als möglicher Tatverdächtiger ermittelt werden. Eine Pausenaufsicht berichtete zudem von einer Gruppe von mehreren Schülern, die zuvor auf dem Schulhof Böller gezündet hatten.

Pyrotechnische Gegenstände sorgen in der Zeit um Silvestern immer wieder für polizeiliche Einsätze. Ein verantwortungsvoller Umgang ist wichtig, um Verletzungen von sich und anderen zu vermeiden.

