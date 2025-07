Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Rauchende Solaranlage

Reutlingen (ots)

E-Scooter-Fahrer geschnitten (Zeugenaufruf)

Ein 30 Jahre alter E-Scooter-Fahrer hat bei einem Sturz am Freitagmorgen in der Burkhardt+Weber-Straße nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen erlitten. Der unbekannte Fahrer eines schwarzen Mercedes befuhr gegen 7.05 Uhr die Straße in Richtung Unter den Linden. Dabei überholte er den 30-Jährigen, der mit dem Scooter auf dem Schutzstreifen in die gleiche Richtung fuhr. Beim Überholvorgang schnitt der Pkw den Roller offenbar, sodass der 30-Jährige nach rechts lenken musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Daraufhin kollidierte der Scooter mit der Bordsteinkante und der Lenker stürzte zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der schwarze Mercedes war zwischenzeitlich weitergefahren. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen. (rd)

Großbettlingen (ES): Unfall bei Überholvorgang

Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B313 bei Großbettlingen entstanden. Eine 57-Jährige befuhr gegen 6.40 Uhr mit einem Nissan Pixo die Bundesstraße von Nürtingen in Richtung Grafenberg. Kurz nach Großbettlingen überholte sie vor einer Kuppe und einer anschließenden Kurve einen vorausfahrenden Lkw. Eine entgegenkommende 63-Jährige versuchte, durch ein Brems- und Ausweichmanöver mit ihrem Toyota Yaris einen Zusammenstoß zu verhindern. Dennoch touchierte der Nissan sowohl den Toyota als auch den Anhänger des überholten Lkw. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Nissan musste abgeschleppt werden. Der Führerschein der 57-Jährige wurde einbehalten. (rd)

Kirchheim (ES): Rauchende Solaranlage

Rauch aus der Solaranlage eines Wohnhauses im Burgtobelweg hat am Freitagmittag die Rettungskräfte auf den Plan gerufen. Gegen 13.40 Uhr hatte eine Anwohnerin einen Knall vernommen, den Rauch bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte schnell Entwarnung geben. Offenbar hatte ein technischer Defekt für die Rauchentwicklung gesorgt. Die Anlage wurde abgestellt. Verletzt wurde niemand. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell