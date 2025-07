PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Diebstähle im Freibad+++Mehrere Unfallfluchten auf Parkplätzen+++Unfall mit Personenschaden

Limburg (ots)

1. Diebstähle im Freibad,

Hadamar, Hexenschluchtweg, Mittwoch, 02.07.2025, 19:30 Uhr

(cw)Am Mittwochabend waren Diebe auf dem Gelände eines Freibads unterwegs und stahlen mehrere Taschen.

Gegen 19:30 Uhr meldeten sich verschiedene Personen vom Gelände des Bads im Hexenschluchtweg, dass ihnen Taschen und Rucksäcke gestohlen worden waren. Hinweise auf den oder die Täter gibt es aktuell nicht. Auch wenn sommerliche Temperaturen zur Abkühlung in einem Bad einladen, sollten Sie stets wachsam sein. Lassen Sie auch im Wasser ihr Hab und Gut nicht unbeaufsichtigt oder sprechen Sie andere Personen an. Achten Sie auf Ihre Umgebung und seien sie skeptisch, wenn fremde Personen sich an Taschen zu schaffen machen oder diese mitnehmen möchten. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

2. Mehrere Unfallfluchten auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten,

Selters, Limburg, Dienstag, 01.07.2025 und Mittwoch, 02.07.2025

(cw)Am Dienstag und Mittwoch ereigneten sich in Selters und Limburg mehrere Unfallfluchten auf den Parkplätzen von Einkaufsmärkten. Die Sachschäden sind jeweils im vierstelligen Bereich.

Bereits am Dienstag, zwischen 13:45 Uhr und 13:55 Uhr wurde ein grauer VW Polo auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Westerwaldstraße in Limburg an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die verantwortliche Person floh anschließend. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro.

Ebenfalls am Dienstag, zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr, entfernte sich die Fahrerin oder der Fahrer vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Industriestraße in Limburg, nachdem diese einen schwarzen Peugeot beschädigt hatte. Der Schaden an dem Fahrzeug wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Eine dritte Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch zwischen 06:00 Uhr und 12:00 Uhr. In diesem Fall wurde ein silberner Opel Astra auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Am Schwimmbad" in Niederselters beschädigt. Hier entstand ein Schaden von mindestens 3.000 Euro.

Verkehrsunfallfluchten sind keine Bagatellen oder Kavaliersdelikte. Für die geschädigten Personen können sich erhebliche finanzielle Kosten ergeben. Verkehrsunfallfluchten sind Straftaten, die möglicherweise auch den Verlust der Fahrerlaubnis zur Folge haben. Sollten Sie einen Verkehrsunfall verursacht haben, halten Sie an und ermöglichen Sie den Austausch Ihrer Daten. Befindet sich keine berechtigte Person am Unfallort, kontaktieren Sie die Polizei. Einen Zettel zu hinterlassen reicht nicht aus, um Ihren Pflichten zum Datenaustausch nachzukommen.

Die Polizei in Limburg ermittelt nun in allen Fällen und bittet Zeuginnen und Zeugen der Taten, sich telefonisch unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Unfall mit Personenschaden,

Bereich Villmar, Kreisstraße 467 Mittwoch, 02.07.2025, 11:00 Uhr

(cw)Am Mittwochvormittag kollidierte ein PKW auf der Kreisstraße 467 bei Villmar mit einem Baum. Zwei Personen wurden verletzt.

Gegen 11:00 Uhr war eine 84-Jährige in Richtung Weyer unterwegs. Im Kurvenbereich kam die Frau von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie und eine 58-Jährige Mitfahrerin mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Fahrzeug war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

