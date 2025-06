PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung auf Veranstaltung+++Einbrüche am Wochenende+++Auseinandersetzung löst größeren Polizeieinsatz aus+++Heckscheibe eingeschlagen+++ Unfall unter Alkoholeinfluss - Unfallstellen gesucht

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung auf Veranstaltung,

Dornburg, Frickhofen, Pfarrhofstraße, Samstag, 28.06.2025, 22:13 Uhr

(cw)Auf einer Veranstaltung in Dornburg-Frickhofen ereigneten sich am Samstagabend zwei Körperverletzungen.

Gegen 22:10 Uhr kam es in der Pfarrhofstraße zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen. Zunächst wollte ein 17-Jähriger einen Streit schlichten und wurde daraufhin von einem 23-Jährigen getreten und geschlagen. Währenddessen wurde auch ein 22-Jähriger von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Der Ablauf der Schlägerei und deren Hintergründe sind nun Bestandteil der Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu informieren.

2. Zwei Einbrüche am Wochenende,

Runkel und Brechen, Samstag, 28.06.2025 bis Sonntag, 29.06.2025

(cw)Im Laufe des Wochenendes waren ein Haus und eine Wohnung in Runkel und Brechen Ziel von Einbrechern. In allen Fällen fehlt von den Tätern jede Spur. Zunächst versuchten Unbekannte, zwischen Samstag, 23:00 Uhr und Sonntag, 13:00 Uhr, in ein Haus in der Schulstraße im Runkeler Ortsteil Steeden einzubrechen. Die Haustür hielt den Hebelversuchen jedoch stand und die Täter flohen unerkannt. Mehr Pech hatten die Anwohnenden in Niederbrechen. Am Samstag, zwischen 06:00 Uhr und 17:45 Uhr, waren Einbrecher in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Limburger Straße eingedrungen. Diese durchwühlten die Täter und stahlen Bargeld.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

3. Auseinandersetzung löst größeren Polizeieinsatz aus,

Dornburg, Frickhofen, Markplatz, Sonntag, 29.06.2025, 23:05 Uhr

(cw)Mehrere Meldungen über Schüsse lösten am Sonntagabend einen größeren Polizeieinsatz in Dornburg-Frickhofen aus. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen.

Gegen 23:00 Uhr meldeten Personen über den Notruf, dass auf dem Marktplatz in Frickhofen geschossen worden sei und eine Person verletzt wurde. Umgehend wurden zahlreiche Streifen nach Frickhofen entsandt, auch Beamtinnen und Beamte der Bundes- und Landespolizei aus Rheinland-Pfalz unterstützten bei den Maßnahmen. Vor Ort machte ein 32-Jähriger auf sich aufmerksam und gab an, geschossen zu haben. Nach ersten Erkenntnissen wurde am frühen Sonntagmorgen das Fahrzeug des Mannes, ein schwarzer BMW der 3er Serie, aus Frickhofen entwendet. Am Abend habe er dieses dann auf den Marktplatz wiedergefunden. Anstatt nun die Polizei zu rufen, habe er die Täter stellen wollen. Als zwei 14- und 15-jährige Jugendliche in das Fahrzeug eingestiegen waren, griff der 32-Jährige einen davon an. Dabei habe er nach ersten Erkenntnissen auch in die Luft geschossen. Wie sich später herausstellte, mit einer Schreckschusswaffe. Mit den beiden Jugendlichen fuhren der Mann und eine Begleitung zunächst davon, kehrten aber kurze Zeit später zum Tatort zurück. Der genaue Tatablauf auf dem Markplatz und die Beteiligung der Jugendlichen an dem Fahrzeugdiebstahl werden nun ermittelt. Den 32-Jährigen erwarten zahlreiche Strafverfahren.

Wer die Tat gesehen hat oder Angaben zu dem schwarzen BMW machen kann, wird gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu kontaktieren.

4. Heckscheibe eingeschlagen,

Limburg, Akazienweg, Freitag, 27.06.2025, 09:15 Uhr bis 11:30 Uhr

(cw)Am vergangenen Freitag machten sich Unbekannte in Limburg an einem abgestellten PKW zu schaffen und beschädigten ihn.

Zwischen 09:15 Uhr und 11:30 Uhr hatten sich die Täter im Akazienweg zu einem schwarzen VW Polo begeben und die Heckscheibe eingeschlagen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

5. Unfall unter Alkoholeinfluss - Unfallstellen gesucht,

Elz, Weberstraße, Sonntag, 29.06.2025, 16:25 Uhr

(cw)Am Sonntagnachmittag wurde eine Zeugin auf ein in der Weberstraße in Elz stehendes Fahrzeug aufmerksam. Der Fahrer war augenscheinlich betrunken.

Gegen 16:25 Uhr bemerkte die Zeugin eine Mercedes A-Klasse, welche mitten auf der Straße stand. Im Inneren befand sich ein älterer Mann, der deutlich alkoholisiert wirkte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von mehr als drei Promille. Dem Mann wurde Blut abgenommen, auch sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Da an dem Fahrzeug deutliche und frische Unfallspuren zu sehen waren, bittet die Polizei in Limburg, Personen deren Fahrzeuge im Laufe des Sonntags beschädigt wurden oder Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell