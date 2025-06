PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Gefährliche Körperverletzung+++Körperverletzung und Beleidigung+++Unfallflucht+++

Limburg (ots)

1. Mit Gegenstand auf den Kopf geschlagen

Limburg, Neumarkt

Sonntag, 29.06.25, 03:03 Uhr

(jk) Am Sonntag Morgen wurde dem Geschädigten mit einem unbekannten Gegenstand auf dem Kopf geschlagen. Um 03:03 Uhr befand sich der 34-jährige Geschädigte aus dem Rhein-Lahn-Kreis auf dem Neumarkt. Dort wurde er von einem unbekannten Täter so verletzt, dass er mit einem Rettungswagen ins Limburger Krankenhaus gebracht und dort versorgt werden musste. Die Ermittlungen zum Täter laufen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 06431 9140-0 entgegen.

2. Körperverletzung und Beleidigung

Limburg, Grabenstraße, Gehweg vor einem Lokal

Samstag, 28.06.25, 03:16 Uhr

(jk) Die Geschädigte wurde am Samstag Morgen zunächst bespuckt und im Anschluss mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Am Samstag wurde eine 24-jährige Frau aus dem Landkreis Limburg-Weilburg vor einem Lokal in der Grabenstraße von einer männlichen Person angespuckt. Im weiteren Verlauf schlug der Mann der Frau mehrfach mit der linken Hand auf die rechte Wange. Durch einen der Schläge fiel die Frau zu Boden und verletzte sich am rechen Ellenbogen. Der Mann konnte unerkannt flüchten. Täterbeschreibung: - männlich - ca. 170 cm - südländisches Erscheinungsbild - dunkle Haare - weißes Poloshirt Hinweise nimmt die Schutzpolizei unter 06431 9140-0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht

Weilburg, An der Backstania - Parkplatz Herkules-Markt

Samstag, 28.06.2025, 09:49 Uhr

[AKu] Am Samstag, den 28.06.2025, kam es gegen 09:49 Uhr auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in Weilburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Laut Zeugen habe ein grüner Nissan Pick-Up einen parkenden grauen Opel beim Ausparken touchiert. Danach sei der PKW-Fahrer ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern davongefahren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR. Eine Anzeige gegen Unbekannt wegen einer Verkehrsunfallflucht wurde eröffnet. Sachdienliche Hinweise in Bezug auf den davongefahrenen PKW bitte an die zuständige Polizeidienststelle Weilburg.

