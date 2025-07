PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mit Machete gedroht+++Sachbeschädigung durch Feuer

Limburg (ots)

1. Mit Machete gedroht,

Villmar, König-Konrad-Straße, Dienstag, 01.07.2025, 19:35 Uhr

(cw)Ein Mann mit einer Machete war am Dienstagabend in Villmar unterwegs. Gegen 19:30 Uhr meldeten Passanten aus der König-Konrad-Straße, dass der Mann dort mit einem großen Messer herumfuchteln und Personen bedrohen würde. Unmittelbar nach dieser Meldung wurden zahlreiche Polizeikräfte nach Villmar entsandt, die den 41-Jährigen kurze Zeit später festnehmen konnten. Dieser wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht. Alle Personen blieben unverletzt.

2. Sachbeschädigung durch Feuer,

Limburg, In den Klostergärten, Mittwoch, 02.07.2025, 01:00 Uhr

(cw)In der Nacht auf Mittwoch entzündeten unbekannte Personen gegen 01:00 Uhr in der Straße "In den Klostergärten" in Limburg eine Parkbank, die dadurch beschädigt wurde. Mit einem Feuerlöscher begann eine Polizeistreife, das Feuer zu löschen. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand endgültig. Hinweise auf die Täter liegen bisher nicht vor. Die Polizei in Limburg ermittelt wegen einer Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise.

