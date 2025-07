PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Bootsverleih+++Diebstahl von Baustelle+++Versuchter Einbruch in Elektronikmarkt

Limburg (ots)

1. Einbruch in Bootsverleih,

Weilburg, Ahäuser Weg, Sonntag, 29.06.2025, 21:30 Uhr bis Montag, 30.06.2025, 07:00 Uhr

(cw)In der Nacht auf Montag waren die Geschäftsräume eines Bootsverleihs in Weilburg das Ziel von Einbrechern. Zwischen 21:30 Uhr und 07:30 Uhr brachen die Täter in die Räume des Geschäfts im Ahäuser Weg ein und entwendeten neben Lebensmitteln auch diverse Elektrogeräte und mehrere E-Bikes. Einige der Räder wurde Zeit später wieder aufgefunden. Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

2. Diebstahl von Baustelle,

Waldbrunn, Ellar, Im Langen Morgen, Freitag, 27.06.2025, 13:30 Uhr bis Montag, 30.06.2025, 08:50 Uhr

(cw)Über das Wochenende stahlen unbekannte Diebe von einer Baustelle im Waldbrunner Ortsteil Ellar einen Kabelrollwagen.

Zwischen Freitag, 13:30 Uhr und Montag, 08:50 Uhr hatten sich die Diebe auf die Baustelle im Langen Morgen in der Nähe eines Radwegs begeben und von dort eine Baggerschaufel sowie einen Anhänger zum Abrollen von Kabeltrommeln gestohlen. Es ist zu vermuten, dass die Diebe zum Abtransport ein Kraftfahrzeug genutzt haben dürften. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Versuchter Einbruch in Elektronikmarkt,

Bad Camberg, Beuerbacher Landstraße, Samstag, 28.06.2025, 18:00 Uhr bis Montag, 30.06.2025, 08:00 Uhr

(cw)Einen ungewöhnlichen Weg um in einen Elektronikmarkt einzubrechen, wählten Einbrecher am Wochenende in Bad Camberg.

Zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr brachen die Täter ein Loch in die Außenmauer des Geschäfts in der Beuerbacher Landstraße. Bevor sie jedoch in den Laden gelangen konnten, verließen sie aus unbekannten Gründen den Tatort.

Sollten Sie verdächtige Personen oder Geräusche vernommen haben, werden Sie gebeten, die Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu verständigen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell