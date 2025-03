POL-ME: Ladendieb flüchtete nach Auseinandersetzung auf Parkplatz - Polizei ermittelt - 2503074

Polizei Mettmann

Ratingen (ots)

In Ratingen hat die Polizei am Montag (17. März 2025) nach einem flüchtigen Ladendieb gefahndet, der zuvor einen Mitarbeiter eines Baumarktes mit seinem Auto gefährdet haben soll. Der Täter konnte von der Polizei bislang weder im Rahmen der Fahndung angetroffen, noch bei den anschließenden Ermittlungen identifiziert werden. Daher bittet die Polizei nun um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 14:30 Uhr stellte ein 44 Jahre alter Mitarbeiter des Baumarktes an der Straße "An der Hoffnung" in Ratingen einen Mann fest, der in verdächtiger Art und Weise aus dem Baumarkt in Richtung eines grünen VW Passat rannte. Da der Mitarbeiter davon ausging, dass es sich bei dem Mann möglicherweise um einen Ladendieb handelte, rannte er ihm hinterher und stellte sich vor das Auto, um den Verdächtigen an der Flucht zu hindern.

Der mutmaßliche Ladendieb fuhr dennoch los und der Mitarbeiter sprang daraufhin auf die Motorhaube. In Schrittgeschwindigkeit fuhr der Tatverdächtige noch einige Meter über den Parkplatz, ehe er ausstieg und es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und dem Mitarbeiter kam, der hierbei allerdings nicht verletzt wurde. Letztlich konnte sich der Verdächtige jedoch losreißen und zu Fuß flüchten.

Die inzwischen alarmierte Polizei fahndete nach dem Täter und setzte hierzu auch einen Personenspürhund ein. Leider konnte der Mann jedoch nicht mehr angetroffen werden. Auch die Ermittlungen hinsichtlich des Autos verliefen bislang ins Leere, hierbei handelte es sich um einen Leihwagen.

Dafür stellten die Beamten jedoch das Diebesgut des Mannes sicher, welches er auf seiner Flucht verloren hatte. Hierbei handelte es sich um 16 Gartenscheren in einem Gesamtwert von knapp 500 Euro.

Zu dem Täter liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - etwa 50 bis 55 Jahre alt - circa 1,75 bis 1,85 Meter groß - dickere Statur - südländisches Erscheinungsbild - 2-Tage-Bart - trug eine graue Baskenmütze, eine schwarze Weste, einen schwarzen Pullover sowie eine blaue Jeans - war mit einem grünen VW Passat unterwegs (Leihwagen)

Die Polizei ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fragt:

Wer kennt eine Person, auf die Beschreibung zutrifft oder weiß unter Umständen sogar, wer der Täter ist?

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 0210 9981-6210 entgegen.

