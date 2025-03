Polizei Mettmann

POL-ME: Mülltonnenbrand - die Polizei ermittelt - 2503072

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

Am Montagabend, 17. März 2025, wurde eine Mülltonne in Monheim am Rhein durch einen Brand beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20:30 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Feuerwehr sowie die Polizei, nachdem er eine brennende Mülltonne auf der Brandenburger Allee festgestellt hatte.

Die schnell eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein konnten den Brand rasch löschen. Dennoch konnte nicht verhindert werden, dass eine angrenzend abgestellte Mülltonne ebenfalls beschädigt wurde.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat im Bereich der Brandenburger Allee verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell