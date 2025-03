Polizei Mettmann

POL-ME: Dank Ladendetektiv - Polizei nimmt zwei Ladendiebe fest - 2503073

Monheim am Rhein

Einem aufmerksamen Ladendetektiv ist es zu verdanken, dass die Polizei am Montag (17. März 2025) in Monheim am Rhein zwei Ladendiebe festnehmen konnte.

Folgendes war geschehen:

Gegen 18:30 Uhr hatte der Ladendetektiv eines Supermarktes an der Friedrichstraße zwei Männer dabei beobachtet, wie diese mehrere hochprozentige Flaschen Spirituosen aus einem Regal entnahmen und in ihre Jacken steckten. Anschließend verließen die beiden den Supermarkt und gingen zu einem Auto. Der Ladendetektiv alarmierte nun die Polizei, die so schnell am Einsatzort war, dass sie das Duo an seiner Flucht hindern konnte.

Die Beamten nahmen die beiden Georgier (32 und 34 Jahre alt) fest und brachten sie zur Wache. Bei der weiteren Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den 32-Jährigen gleich zwei offene Haftbefehle vorlagen - unter anderem wegen Diebstahlsdelikten. Der Haftbefehl wurde entsprechend vollstreckt und der Mann soll nun einer Justizvollzugsanstalt überführt werden. Ob sein Komplize einem Haftrichter vorgeführt wird, wird derzeit noch geklärt.

